Dpcm: nuove misure per contrastare il contagio da Covid19

Ci sono nuove misure per contrastare il contagio da Covid nel Dpcm firmato nelle scorse ore dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Saranno valide per i prossimi 30 giorni. Non possiamo permetterci un altro lockdown, il governo continua a lavorare senza sosta per scongiurarlo, ma sta a tutti noi tenere alta la guardia, ancora di più nella delicata fase della ripresa.

Cosa dobbiamo fare? Attenerci alle regole. Tra queste, la novità principale è il divieto di feste private al chiuso o all’aperto e la forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa più di sei persone con cui non si conviva.

Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 e dalle 21 è vietato consumare in piedi. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso, stesso limite per spettacoli cinematografici e concerti.