Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Oggi si celebra la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Un giorno che quest’anno assume un significato ancora più importante e particolare.

A causa del difficile momento che stiamo attraversando, i bambini e i ragazzi sono tra coloro che soffrono di più le limitazioni imposte.

Anche per loro stiamo continuando a lavorare senza sosta, per far sì che si chiuda presto questo periodo e che si possa finalmente tornare a costruire insieme il futuro che meritano.