Incontro con le Organizzazioni Sindacali del personale civile della Difesa

Oggi ho avuto un incontro in video conferenza, su delega del Ministro, con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale civile della Difesa sui temi legati alla valorizzazione dell’area industriale (art. 211 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n.77) e sulla programmazione strategica delle assunzioni del personale civile, con proiezione al 31 dicembre 2024.

Abbiamo quindi avuto modo di approfondire in tale sede i contenuti del Decreto Rilancio, i temi inerenti l’occupazione e lo sviluppo professionale del personale civile, la valorizzazione dell’area industriale, di ragionare sull’ipotesi di un piano di assunzioni suddiviso per area geografica e profili professionali, di circa 3000 unità, al netto del personale militare non idoneo e transitato nei ruoli del personale civile.

Relativamente agli ex militari, transitati nei ruoli civili, ritengo infatti sia necessario avviare un tavolo tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, per individuare le soluzioni più idonee per la gestione di quello che ormai costituisce il fenomeno dei transiti. Nell’ottica della massima condivisione e collaborazione, verranno presto calendarizzati ulteriori incontri sulle assunzioni.

Al tavolo erano presenti gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dello Stato Maggiore Difesa, del Segretariato Generale e della Direzione Generale per il personale civile.