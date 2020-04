Innovazione e digitalizzazione per rispondere all’emergenza Covid19

Per rispondere al meglio all’emergenza da Covid19 l’innovazione e la digitalizzazione sono, tra gli altri, sicuramente strumenti fondamentali. Per questo motivo, il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione sta predisponendo differenti progettualità al fine di concorrere alla ripresa del Paese.

Con la strategia Repubblica Digitale si è deciso di sostenere la trasformazione digitale del Paese e di puntare sulla massima inclusione digitale, mentre con l’adesione alla Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione Europea, l’Italia ha deciso di investire su settori come la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale, la codifica o il marketing digitale.

Per avere più dettagli, visitate il sito ufficiale > https://innovazione.gov.it