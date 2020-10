“Io ci credo”: 4 novembre “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”

“Io ci credo”. Questo è il claim del 4 novembre “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”.

Il Tricolore, sotto il quale il Paese si è unito durante il lockdown, è il protagonista di una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese: il 4 novembre 1918, infatti, terminava la Prima Guerra Mondiale.

Uniti sotto questo simbolo, espressione dei più alti valori, troviamo la forza di guardare avanti e costruire il futuro. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini e in questo le donne e uomini delle Forze armate hanno dimostrato e continuano a dimostrare amore e dedizione per le Istituzioni e il Paese, garantendo attività indispensabili