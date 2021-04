“Un bellissimo omaggio, un gesto d’amore, il film “La Casa della Poesia – Una passione resistente “, in lavorazione per alcuni anni e finalmente concluso in occasione dei 25 anni di Casa della poesia. Una produzione “Periferie Digitali”, con la regia di Giuseppe De Marco e le musiche di Gaspare Di Lieto. Onorati, grati, felici e commossi.”