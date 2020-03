La Marina Militare risponde all’emergenza Coronavirus

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, la Marina Militare ha deciso di incrementare il proprio contributo a sostegno del Paese, per rispondere al meglio alla diffusione del Coronavirus.

Su richiesta infatti dello Stato Maggiore della Difesa, i Fucilieri della Brigata Marina San Marco, sono impegnati da ieri anche nel controllo del territorio.

La Forza da Sbarco della Marina Militare, reparto d’élite delle Forze Armate Italiane, caratterizzato da estrema flessibilità tattica e versatilità strategica, ha la capacità di svolgere diversi compiti tra cui l’impiego in dispositivi di ricerca e controllo ed il supporto di attività mediche con installazione di ospedali da campo. Unità e reparti del San Marco sono oggi impiegati a bordo delle unità navali in mare, con compiti di sicurezza e abbordaggio, e nei teatri operativi all’estero, come ad esempio nella base italiana di Gibuti.

Il reparto, oltre a garantire continuità nell’attività di vigilanza e controllo del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) / Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Restinco, integra con il proprio personale l’Operazione “Strade Sicure”, insieme alle Prefetture e alle Forze dell’Ordine e affiancando l’Arma dei Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza nel controllo dei varchi d’accesso alla provincia di Brindisi.

Con questo ulteriore impegno la Marina Militare accresce, in pieno spirito interforze e interagenzia, il proprio contributo al Paese nel quadro delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.​

Grazie ragazzi!