Pochi giorni fa, la trasmissione Quarto Grado è entrata nei laboratori del Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, eccellenza del Ministero della Difesa, per raccontare lo straordinario lavoro che stanno portando avanti i nostri scienziati. In stretta sinergia con l’Istituto Superiore della Sanità del Ministero della Salute, il Dipartimento è in campo dall’inizio dell’emergenza Covid19.Infatti, dopo più di 20 anni di attività sullo studio e l’esame di micro organismi, oggi l’attenzione è tutta sul Coronavirus, è qui che arrivano i tamponi positivi, dai quali viene isolato il virus, per essere poi coltivato e per estrarne l’RNA in modo da comporre la reazione di sequenza. Come in una vera guerra stiamo lottando contro il tempo e contro un nemico invisibile. Il Ministero della Difesa, con il lavoro prezioso di questi uomini e donne, rimane in prima linea per garantire a tutti gli italiani la massima tutela e sicurezza.