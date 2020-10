Le promesse si mantengono! Restitution Day

Restitution Day – Lo avevamo detto e lo stiamo facendo, ogni mese.

Da quel lontano marzo 2013 ad oggi, infatti, ho donato 256.780,29 euro del mio stipendio a sostegno delle Piccole e Medie Imprese italiane, a favore delle popolazioni colpite dal sisma, per le emergenze nazionali, per contrastare la povertà educativa infantile, per il diritto al lavoro dei disabili, per finanziare i centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale tramite Comuni e Regioni e, come accaduto lo scorso anno, per sostenere le famiglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che hanno sacrificato la propria vita per servire lo Stato.

La coerenza è uno dei pilastri della mia vita, così come del MoVimento 5 Stelle ed ogni volta che mi fermo a pensare a quante persone abbiamo potuto aiutare con questo gesto, mi sento ancora più felice ed orgoglioso di far parte di questa forza politica.

Le promesse si mantengono! Da marzo 2013 ad oggi ho donato 256.780,29 euro del mio stipendio a sostegno delle PMI e di diverse realtà in difficoltà. Sono felice e orgoglioso di far parte del @Mov5Stelle 🇮🇹💪🏼#RestitutionDay #1ottobre > https://t.co/1VvOcmPaOl pic.twitter.com/ylOjJfSgxF — Angelo Tofalo (@AngeloTofalo) October 1, 2020