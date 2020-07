Maxi sequestro di droga a Salerno: sequestrate 14 tonnellate di anfetamine prodotte dall’Isis

🛑 Maxi sequestro di droga a #Salerno: operazione di portata globale!Questa mattina il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (GICO) della Guardia di Finanza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli e con il supporto informativo della Direzione Centrale per I Servizi Antidroga, in collaborazione con investigatori internazionali, hanno sequestrato 14 tonnellate di amfetamine tutte riconducibili al gruppo terroristico dell'Isis/Daesh.La droga sarebbe stata venduta in tutto il mondo proprio per finanziare i gruppi combattenti di Daesh, soprattutto in Siria, con un valore di mercato di circa un miliardo di euro. La collaborazione tra la DDA di Napoli, la GdF e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha permesso di mettere a segno un durissimo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti.Continuiamo così! Grazie e complimenti a tutti i ragazzi che hanno lavorato mesi e mesi per questo straordinario risultato! 🇮🇹💪