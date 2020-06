Visita alla MBDA Italia

Oggi ho avuto l’opportunità di visitare, accompagnato dal Managing Director di MBDA Italia, Pasquale Di Bartolomeo, una delle aziende italiane che fa della tecnologia e dell’innovazione la base per una Difesa moderna ed efficace, in grado di affrontare le sfide del futuro: sto parlando della MBDA Italia.

L’azienda, con una storia le cui radici partono circa 70 anni fa, e che vanta sul territorio nazionale oltre 1.400 dipendenti nelle sedi di Roma, La Spezia e di Fusaro, ha deciso di investire in un settore altamente strategico e di assicurare al territorio e al personale delle Forze armate impegnato nelle missioni internazionali la giusta protezione.

Incidere sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico del Paese sono elementi fondamentali per affermare la sovranità nazionale. L’azienda è in grado di fornire soluzioni a clienti non solo nazionali, ma mondiali, ed ha fatto del partenariato con le Forze armate italiane e con la Difesa un modello di successo.

Una delle sue caratteristiche che mi ha colpito di più, durante la visita di oggi, è il fatto che l’età media dei dipendenti è di circa 44 anni e sono moltissime le donne che lavorano all’interno dell’azienda, arrivando a stabilire una percentuale di oltre il 32%.

L’Italia vuole valorizzare il settore della Difesa come risorsa e volano di crescita per tutto il Paese. Le nostre aziende continuano a dimostrare di avere una straordinaria versatilità e di lavorare per affermare la nostra eccellenza nel mondo, con particolare riferimento al settore dell’alta tecnologia.