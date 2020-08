Ministero Difesa: il punto della situazione

Questa mattina ho tenuto una riunione con il mio staff per fare un punto di situazione sulle attività seguite negli ultimi mesi e quelle in programma per le prossime settimane.

Prima di allentare un po’ il ritmo in previsione della pausa estiva è bene chiudere alcuni importanti dossier.

Abbiamo dato infatti una significativa accelerata proprio al dossier relativo al personale civile, incontrando nei giorni scorsi, in una riunione con il Ministro della Difesa, le rappresentanze sindacali.

Finito il lockdown ho ripreso i miei giri nelle strutture della Difesa delle diverse Forze armate per stare sempre accanto agli uomini e alle donne che ogni giorno lavorano per la sicurezza collettiva.

Ho tenuto incontri con i vertici dello Stato Maggiore della Difesa, i Capi delle Forze armate e i rappresentanti del comparto industriale. In queste ore, in stretto contatto con il Ministro della Difesa, alla luce dei recenti avvenimenti, sto seguendo con attenzione la situazione in Libano.

Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi.

Ce l’abbiamo messa tutta, lavorato giorno e notte senza sosta, condividendo strategie e idee per fare l’esclusivo interesse del Comparto Difesa, dei cittadini e del Paese e continueremo così.