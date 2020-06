La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per l’anno 2020

Oggi torno a raccontarvi i lavori che si stanno svolgendo in Commissione Difesa al Senato.

Sapete che il Parlamento è chiamato periodicamente a pronunciarsi sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali?

In Commissione riunite Difesa ed Esteri questa mattina, insieme alla Vice Ministra agli Affari Esteri, Emanuela Del Re, abbiamo esaminato la deliberazione del Consiglio dei ministri proprio su questo tema.

Il Sottosegretario di Stato Angelo Tofalo e la Vice Ministra degli Esteri Emanuela Del Re

Ad oggi, il nostro Paese è impegnato complessivamente in 39 missioni internazionali, i nostri militari delle Forze armate sono presenti in Asia, Africa, Europa e nelle aree intercontinentali.

Con la Deliberazione del Consiglio dei ministri che è stata trasmessa pochi giorni fa, il 4 giugno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta alle Camere, si prevede l’avvio di 5 nuove missioni per l’anno 2020 e la proroga delle missioni delle Forze armate e delle Forze di Polizia in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Nell’ambito di queste missioni le nostre Forze armate, in concorso con gli organismi internazionali competenti, vigilano per il mantenimento della pace e la salvaguardia dei diritti umani nell’ambito delle organizzazioni ONU, NATO ed Unione Europea.

Le nuove missioni internazionali per l’anno 2020

Le missioni per cui si prevede l’inizio entro questo anno sono:

in Europa: Eunavfor Med Irini ;

; in Asia: European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq;

in Iraq; in Africa: Task Force Takuba , forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel;

, forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel; per il potenziamento dei dispositivi nazionali e della NATO: L’impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea e la Nato Implementation of the Enhancement of the Framework for the South.

Le missioni internazionali e l’AISE

Tempo fa vi parlai dell’Agenzia Informatica e Sicurezza Esterna (AISE), l’organo che elabora tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero.

Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, oltre ad essere state riconfermate le missioni delle Forze armate e di Polizia, viene confermato anche il dispositivo info-operativo dell’AISE per la protezione del personale delle Forze armate che verrà impiegato nelle missioni internazionali.

Le missioni internazionali e il personale militare

Per quanto riguarda il personale militare, la consistenza massima complessiva annuale dei contingenti delle Forze armate impiegate nei teatri operativi per l’anno in corso sarà di 7488 unità, con una consistenza media stimata in 6000 unità, mentre per le nuove missioni è di 1125, con una media pari a 494 unità. La copertura finanziaria è posta a carico del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali.