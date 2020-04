Poliziotto tenta di sventare una rapina: travolto e ucciso

Sono profondamente addolorato dalla notizia che ho appreso questa mattina. Pasquale Apicella, agente scelto di soli 37 anni (2 anni in meno di me), ha perso la vita questa notte nel tentativo di bloccare dei criminali che avevano tentato un furto in banca. Un altro agente, suo collega, è rimasto ferito.

I due poliziotti del commissariato di Secondigliano hanno cercato di frapporre un posto di blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano i tre delinquenti che avevano tentato di forzare il bancomat dell’agenzia Credit Agricole, ma la vettura della polizia è stata travolta in un impatto violentissimo a causa del quale Pasquale ha perso la vita.

Il mio cordoglio va alla famiglia dell’agente rimasto ucciso e un augurio di pronta guarigione al collega ferito.

La mia sentita vicinanza va a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Quella di questa notte è una vicenda che tocca e fa piangere tutto lo Stato.