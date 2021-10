Nasce un nuovo “Laboratorio Politico” Salernitano

Questa settimana sono tornato, dopo le amministrative, all’attività parlamentare… e in questa delicata fase credo sia opportuno fare una riflessione più ampia e ringraziare qualcuno.

Grazie prima di tutto a questo fantastico gruppo (MoVimento) che a #Salerno abbiamo rigenerato e costruito sul territorio… sono certo che in futuro continuerà a dare grandi soddisfazioni. Lavoratori, professionisti, commercianti, dipendenti pubblici, piccoli imprenditori, medici, ingegneri, avvocati, ristoratori, insegnati e giovani studenti, tutti mossi da un solo obiettivo, quello di migliorare la nostra comunità. Sono certo che Catello e Claudia faranno un lavoro incredibile e avranno un supporto concreto da parte di tutto il gruppo. Io per queste 32 persone ci sarò sempre.

A livello Italia, possiamo dircelo con estrema sincerità, non ci sono stati risultati esaltanti e arrivare al 16,76%, secondi come sindaco e come coalizione, dietro una vera corazzata, con Elisabetta Barone (11479 voti) e 7 liste civiche (10023 voti), è stato davvero un risultato incredibile. Voglio ringraziare Elisabetta, oggi consigliera comunale, per aver condotto questa campagna elettorale con compostezza e grande equilibrio, sono più che certo che farà molto bene in Comune e che continuerà a maturare tanta esperienza politica. (Peppe e Franco, dietro le quinte, continueranno a lavorare senza sosta).

Voglio poi ringraziare i protagonisti delle altre 6 liste, a partire da “Oltre”, i cui consiglieri uscenti, Leonardo Gallo, Donato Pessolano (rieletto) e Corrado Naddeo (rieletto), hanno fatto una scelta importante e si sono impegnati coerentemente a costruire un’alternativa al sistema. “Semplice Salerno – Primavera Salernitana”, la lista principale di Elisabetta supportata dagli On. Salvatore Forte ed Andrea De Simone. La lista “Davvero – ecologia&diritti”, organizzata dall’On. Michele Ragosta e trainata da un altro consigliere uscente Giuseppe Ventura, un vero “trattore” che continuerà a lavorare e ad impegnarsi con tutti noi. La lista “Salerno Città Aperta” costruita dal collega Federico Conte, composta da persone di spessore e qualità assoluta. La lista “Salerno in Comune”, guidata da Gianluca De Martino che racchiude la forte esperienza associativa sul territorio. Infine, non me ne vogliano gli altri, la mia lista preferita “Onda Salernitana – Waves”, un gruppo di giovanissime e giovanissimi di cui sono certo sentirete parlare sempre di più in futuro.

E mentre al Comune di Salerno si è insediato il seggio centrale che avrà il compito di controllare che le operazioni di scrutinio si siano svolte regolarmente effettuando il riconteggio (non mi meraviglierei dovessimo ritrovarci, considerando i voti che ci hanno annullato, al 19/20%) noi ripartiamo da qui!

Ripartiamo da questo gruppo aperto che già sta raccogliendo ed aggregando nuove energie. Non ci fermeremo un solo giorno. Ci vediamo in giro già domani a Salerno perché c’è tanto da fare e tanto da costruire coinvolgendo proprio quei 43000 salernitani che non sono andati a votare.