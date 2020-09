Proroga stato d’emergenza: pericolo Covid-19 non ancora superato

Sono al Senato, in 4° Commissione Difesa, per rappresentare il Governo durante la discussione del Decreto Legge per la proroga dello stato d’emergenza.

I pericoli connessi al Covid-19 non sono ancora scomparsi e la crisi sanitaria non è terminata.

La necessità di approvare la proroga è data dal fatto che molti degli interventi adottati in questi mesi dal Governo sono strettamente legati alla dichiarazione dello stato di emergenza, che risulta essere ancora una misura necessaria e indispensabile, che permetterà all’esecutivo, in caso di bisogno, di intervenire in modo tempestivo, straordinario e coordinato su tutto il livello nazionale.