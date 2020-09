Reclutamento dei volontari: modifiche del codice dell’ordinamento militare

Sono ancora In Commissione Difesa, alla Camera dei deputati, dove abbiamo preso in esame una proposta di legge sulle Modifiche del codice dell’ordinamento militare, in materia di reclutamento dei volontari, nonché delle deleghe al Governo per l’adozione della disciplina per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.

Le proposte hanno l’obiettivo di modificare il sistema di reclutamento dei volontari delle Forze armate con nuove iniziative per valorizzare i percorsi di studio professionale, l’acquisizione di crediti formativi spendibili all’esterno dell’Amministrazione Difesa e per attivare un sistema di riconoscimento di incentivi di carattere fiscale per i datori di lavoro.

A seguire, sempre in Commissione Difesa, abbiamo affrontato la discussione sul Recovery Fund, misura fondamentale per sostenere l’economia europea post Covid-19 e per dare forza all’azione di Governo.

Affluiranno al nostro Paese oltre 200 miliardi di cui circa 65 in sovvenzioni a fondo perduto e gli altri come prestiti.

Abbiamo quindi la grande responsabilità di far ripartire il Paese e gestire al meglio i fondi comunitari per dare un nuovo impulso a tutti gli assetti del Paese.