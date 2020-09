Il ricordo di Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre di trenta anni fa, è ancora forte e vivo in ognuno di noi.

Oggi ricordiamo il suo impegno e il suo sacrificio, svolse il suo lavoro in modo esemplare, con dignità e dedizione.

Fu tra i primi a parlare dello stretto legame tra mafia e affari.

La sua memoria, come quella di tanti altri uomini delle Istituzioni, ci guida ogni giorno e deve essere fonte di ispirazione soprattutto in un momento difficile per la storia della magistratura come quello che stiamo attraversando.