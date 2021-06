Sahel: Emanuela Del Re la migliore scelta in assoluto per l’Italia

Congratulazioni ad Emanuela Del Re, nominata, dal Comitato politico e di sicurezza dell’Ue, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Sahel.

Ritengo che la collega, per competenze e sensibilità, sia davvero la migliore scelta in assoluto per l’Italia.

Il nome della già Viceministra è stato avanzato da Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Con Emanuela ho condiviso le due esperienze di governo Conte I e II lavorando proficuamente su delicate tematiche di difesa e cooperazione internazionale.