Salerno, Movimento 5 Stelle: si parte! Ora tocca anche a voi

Salerno: si parte! Ora tocca anche a voi…

È terminata questa sera l’attività parlamentare a Roma e da questo preciso momento sarò totalmente impegnato per le prossime amministrative a Salerno.

Ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno delle prossime settimane sarà dedicato ad un progetto nuovo e partecipato per la nostra città!

In questi anni ce l’ho sempre messa tutta, avrò sicuramente fatto qualche errore (soltanto chi non fa non sbaglia) ma credetemi se vi dico che non mi sono mai risparmiato…mai! E così sono passati velocemente 5 anni all’opposizione (un’opposizione vera che mai si era vista prima) nella XVII legislatura, poi le impegnative attività al Copasir, quasi 3 anni al governo come Sottosegretario di Stato alla Difesa in questa XVIII legislatura, e ora in maggioranza continuando a lavorare sui temi a me più cari, la diffusione della cultura dell’intelligence e della sicurezza, la cybersicurezza, la Difesa, le Forze armate e tanto altro…

In questi anni ho avuto onori e oneri, ho conosciuto colleghi validissimi (di tutte le forze politiche), ho trovato amici (di ogni colore) che so ci saranno sempre in futuro.

Sento che è arrivato per me il tempo di restituire a Salerno quanto Salerno mi ha dato. Il mio impegno sarà totale, ci metterò il 100% delle energie, e sono certo che le persone a me accanto faranno lo stesso ma so, allo stesso tempo, che questo non basterà se non ci attiveremo tutti… una città che “dorme” da troppi anni non è più accettabile, vedere un monocolore che dirige il tutto da quasi 30 anni non può e non deve più lasciarci indifferenti.

Mi rivolgo soprattutto ai miei coetanei… il tempo è ora!

Non è più consentito restare a guardare, viviamo in una città dove c’è una vera e propria “emergenza democratica” e ognuno di noi, come singolo, è chiamato a fare la propria parte e a risvegliare le coscienze di tutti.

Se avete voglia di partecipare e dare il proprio contributo potete scrivere a salernom5s2021@gmail.com .

Ci rivediamo in giro… in ogni angolo della città!