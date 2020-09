Salerno: Tofalo e Cammarano fanno il punto sulle elezioni regionali

Oggi a Salerno, con Michele Cammarano e gli altri portavoce salernitani, abbiamo tenuto una conferenza stampa per fare il punto post elezioni regionali.

La situazione straordinaria di emergenza in cui ci troviamo ha sicuramente condizionato fortemente questa tornata elettorale che ha visto essere confermati, in Campania come in tutte le regioni al voto, i governatori uscenti.

Con non poche difficoltà siamo riusciti comunque a riconquistare il seggio a Salerno e i 7 seggi in Regione. Ciò grazie al grande impegno di tutti i nostri candidati e del lavoro fatto in questi 5 anni in consiglio regionale.

Le cose da migliorare e cambiare sono tantissime, ma da domani ripartiremo con più energia di prima in vista delle elezioni amministrative al Comune di Salerno.

Il MoVimento ha lanciato l’idea di un laboratorio civico che veda l’aggregazione delle migliori energie cittadine, di associazioni, comitati, ordini professionali, forze civiche, della società civile, etc etc. Avanti uniti!