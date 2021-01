Scostamento di bilancio: 32 miliardi per ripartire

Sono in Aula a Montecitorio per la votazione dello scostamento di bilancio, il dispositivo previsto è di ben 32 miliardi di euro.

In questi mesi abbiamo cercato soluzioni efficaci per mettere in sicurezza il futuro del Paese. Lo scostamento di bilancio, al voto oggi, rappresenta uno strumento concreto ed immediato. Abbiamo fatto tanto ma ancora non è sufficiente per garantire una ripresa solida e aiutare le persone che sono state fortemente colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria.

Per questo vogliamo far arrivare in breve tempo i ristori alle categorie che hanno sostenuto i sacrifici maggiori. Come ripetiamo dall’inizio dell’emergenza, la nostra priorità, oltre agli interventi sul sistema sanitario, è sostenere imprese e lavoratori, che costituiscono la spina dorsale dell’Italia.

Il voto di oggi ci permetterà di destinare nuove risorse per fronteggiare i cali del fatturato, aggiungere ulteriori misure di cassa integrazione e supportare le imprese anche con nuovi fondi per l’internazionalizzazione e creare investimenti a breve, medio e lungo termine.

La manovra che stiamo per votare è necessaria per affrontare questa fase di difficoltà e per garantire la ripartenza dell’Italia.

Vogliamo continuare a dare risposte concrete a tutti i cittadini. Forza!