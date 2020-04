La SIARE Engineering International Group, unico produttore italiano di sistemi di supporto alla respirazione, indispensabili per la lotta al #Covid19 ha triplicato in brevissimo tempo la produzione dei ventilatori polmonari.Per raggiungere questo obiettivo è stato fondamentale il supporto del Ministero della Difesa, che ha inviato al polo produttivo 25 militari dell’Esercito Italiano, diretti dal Colonnello Giulio Botto.Per far fronte alla richiesta nazionale in un momento di emergenza sanitaria, i militari dell’Esercito si sono messi subito a disposizione dell’azienda e sono riusciti a portare nella produzione un vero spirito di squadra, facendo arrivare la Siare a fabbricare 125 ventilatori polmonari alla settimana, dei quali 85 prodotti solo dai militari della Difesa. La Siare Engineering è un’eccellenza nel suo campo e ha deciso di utilizzare tutte le risorse a disposizione per fronteggiare l’emergenza italiana. L'azienda sta collaborando attivamente anche con il Gruppo FCA e Ferrari.Il mio immenso grazie ai nostri militari della Difesa che, sempre in prima linea, stanno collaborando per sostenere il Paese in un momento così difficile.