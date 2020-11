Sparatoria in ufficio postale: Carabiniere ferita

Una nostra Carabiniere è rimasta ferita in una sparatoria durante una rapina in un ufficio postale. È accaduto questa mattina intorno alle 8 a Fonni nel Nuorese. Fortunatamente è fuori pericolo, ora si trova ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro. La stringo in un forte abbraccio augurandole una pronta guarigione!

La pattuglia dell’Arma stava eseguendo un normale servizio di perlustrazione quando i malviventi hanno esploso colpi di pistola per coprirsi la fuga. Sono tutt’ora in corso le ricerche di questi criminali. Mi aspetto vengano presto assicurati alla giustizia e puniti in modo esemplare.

Quanto successo è di estrema gravità perché oltre a ferire un Carabiniere in servizio, colpisce anche lo Stato italiano.

Ringrazio tutti i Carabinieri e gli appartenenti alle Forze armate e dell’ordine che, impegnati sempre in prima linea, si trovano ad affrontare situazioni di emergenza, mettendo a repentaglio la propria vita per la sicurezza collettiva.

Chi tocca i nostri ragazzi e ragazze in uniforme, tocca lo Stato e ognuno di noi!