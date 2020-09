Tofalo in Campania e a Salerno per il Sì al taglio dei parlamentari #VotaSìDay

Tofalo in Campania e a Salerno per il Sì al taglio dei...

Sta per iniziare un altro weekend ricco di impegni e di appuntamenti. Ci vediamo da domani in Campania e in provincia di Salerno per parlare dei motivi del Si al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari. Stay tuned!

Siamo a Salerno per il VotaSìDay! Stiamo promuovendo le ragioni del Sì al Referendum costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari da 945 a 600! Con me Andrea Cioffi e Nicola Provenza.

Siamo a Salerno, in via Fieravecchia per il VotaSiDay. Collegatevi!

Tante persone ad Angri e Cava de’ Tirreni per il VotaSiDay e per supportare i nostri candidati alle prossime Amministrative e Regionali in Campania.