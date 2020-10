Truppe Alpine Esercito Italiano: 148 anni di storia

Auguri a tutte le Truppe Alpine dell’Esercito Italiano che oggi celebrano 148 anni di storia. Un lungo racconto di tradizione, di coraggio, di sacrifici e di valori.

Gli Alpini sono in grado di vivere nel freddo, di sopportare fatiche, di rispondere a sfide complesse in tutto il mondo e di agire nei principi di solidarietà e impegno comune. La loro coesione e dedizione alla divisa è davvero motivo di orgoglio per tutta la Difesa.

I miei più sinceri auguri e un immenso grazie agli Alpini di ieri e di oggi!