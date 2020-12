Virginia Raggi è stata assolta.

La giustizia ha fatto il suo corso e ha confermato l’onestà della Sindaca. Una vittoria importante per Virginia, che ha sempre operato con trasparenza, e per chi non ha mai smesso di credere in lei.

Ora guardiamo al futuro continuando a riprogettare Roma dopo decenni complicati. Portiamo a compimento gli importanti progetti messi in cantiere per far rinascere la Città eterna.