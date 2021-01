Visita al Comando Generale della Guardia di Finanza

Questa mattina sono stato al Comando Generale della Guardia di Finanza dove ho incontrato il Comandante Generale Giuseppe Zafarana, con il quale ho avuto modo di discutere, tra le altre cose, anche del grande lavoro che sta portando avanti il Corpo nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Abbiamo discusso dell’impegno degli uomini e delle donne delle Fiamme Gialle che lavorano con dedizione e grande spirito di sacrificio.

La Guardia di Finanza dimostra di essere, ogni giorno, baluardo di legalità e sicurezza economico-finanziaria. Il lavoro che svolge, soprattutto in una fase tanto delicata come quella che stiamo vivendo, è imprescindibile e diviene ancora più indispensabile oggi per contrastare qualsiasi forma di sfruttamento da parte della criminalità organizzata.

Grazie!