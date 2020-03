Sono passati 159 anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia. Era il 17 marzo del 1861 e il nostro Paese, sulle ceneri del Risorgimento, si riscoprì unito e con un’identità comune. Da quel giorno abbiamo affrontato innumerevoli difficoltà, superandole tutte con sacrificio, impegno e orgoglio nell’essere italiani.

Oggi stiamo vivendo un’emergenza complicatissima, quella del Coronavirus, che può essere superata solo con la determinazione di ognuno di ogni. Questa sfida senza precedenti ci unisce non solo nella preoccupazione, ma soprattutto nella solidarietà e nell’impegno per superarla.

Gli italiani stanno dimostrando di essere un Popolo fiero del proprio Paese e dei suoi uomini e donne, di tutti gli operatori, medici, volontari, infermieri, delle Forze armate e dell’ordine che stanno dando il massimo giorno e notte per vincere questa battaglia difficilissima. In questi giorni abbiamo visto le case dipingersi di bianco, verde e rosso, abbiamo visto bandiere sventolare in segno di vicinanza e orgoglio e tutti abbiamo cantato con commozione l’Inno d’Italia.

Oggi più che mai lo Stato è presente e sta facendo il massimo per dare nuovo ossigeno a tutto il Paese. Lo Stato siamo noi e ancora una volta l’Italia e gli italiani usciranno da questo momento di estrema difficoltà più forti e più uniti di prima, ne sono certo. Insieme ce la faremo! 🇮🇹