Creatività e solidarietà per superare Coronavirus

In questi giorni di difficoltà l'Italia sta dando il meglio di sé, ognuno a suo modo.C’è chi si sta impegnando per trasmettere coraggio agli altri con una telefonata, chi con una battuta, chi porta la spesa agli anziani, chi intrattiene le persone cantando sui balconi.C’è chi, come Ghepo, ha fatto un appello dedicando pochi e significativi versi ai più giovani, ai ragazzi campani, ai ragazzi del Sud. Restiamo a casa e restiamo uniti, andrà tutto bene!