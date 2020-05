159esimo anniversario Esercito Italiano

Buon compleanno Esercito Italiano!

Quest’anno non possiamo celebrare, per ovvi motivi, l’anniversario dell’Esercito come avremmo voluto, ma l’importanza dei valori e del senso del dovere che anima i nostri militari è vivo più che mai.

Per omaggiare e ringraziare gli uomini e le donne dell’Esercito che quotidianamente danno il massimo, in Italia e all’estero, soprattutto in un momento di assoluta emergenza per il nostro Paese, voglio riproporre alcune immagini delle celebrazioni dello scorso anno che ho avuto l’onore di aprire con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.

In questi mesi la presenza dei nostri soldati si è intensificata su tutto il territorio nazionale, con un lavoro costante e silente. Hanno dimostrato coraggio, dedizione verso la Patria e spirito di sacrificio, qualità che da sempre contraddistinguono la Forza armata, sia all’estero che in Italia.

L’efficacia dell’azione che il Dicastero ha predisposto non sarebbe stata possibile se non ci fossero state persone valorose come loro. Un pensiero speciale lo voglio rivolgere ai militari che si trovano all’estero, lontani dai propri affetti in un momento di grande difficoltà, lo “human approach” che li contraddistingue è simbolo di grande dignità, spirito di gruppo, carattere e coraggio.

Giunga al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, e a tutti gli uomini e le donne della Forza armata il mio più sincero grazie per quanto fatto finora e per quanto ancora faranno.

Grazie a tutti voi e viva l’Esercito italiano 🇮🇹