La festa del Primo Maggio assume oggi un significato ancora più forte perché siamo nel vivo della delicata fase di ripresa dell’Italia. Trascorsi quasi due mesi, durante i quali abbiamo lavorato senza sosta per contenere gli effetti devastanti della pandemia, ora guardiamo avanti e siamo pronti a ripartire con cautela per non vanificare i risultati conseguiti.

Il lavoro è motore economico e sociale, riavviarlo vuol dire far riacquistare fiducia agli italiani e soprattutto a quei lavoratori che più di altri stanno subendo le conseguenze di una crisi senza precedenti.

“Non ci può essere Repubblica senza lavoro, come afferma solennemente il primo articolo della nostra Costituzione.”

Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la costante vicinanza alle Forze armate e a quanti consentono, giorno dopo giorno, al nostro Paese di non fermarsi e di andare avanti. Grazie per le parole di speranza e di conforto che ci danno la forza di progettare il domani.

Voglio infine esprimere il mio profondo apprezzamento agli uomini e alle donne della Difesa che continuano a essere impegnati in prima linea per l’emergenza Covid-19 e che stanno dimostrando grande dedizione, professionalità e attaccamento al Paese.

Buon Primo Maggio a tutti 🇮🇹