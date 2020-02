4^ Commissione Difesa Senato: discussione in sede consultiva su 2 importanti atti normativi

Sono in 4^ Commissione Difesa Senato, in rappresentanza del Governo, per partecipare alla discussione in sede consultiva su 2 importanti atti normativi che vi spiego di seguito.

Il primo riguarda lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il secondo atto normativo tratta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, sul quale si darà un parere alla 1a Commissione.