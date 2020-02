Esercito Italiano: aggiornamento sulle principali attività operative e di addestramento

Sono a Palazzo Esercito con il Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, per un aggiornamento sulle principali attività operative e di addestramento.

Dall’impiego delle nostre donne e uomini nei teatri internazionali alle operazioni sul territorio nazionale, sono 3200 i militari dell’Esercito Italiano all’estero e 8300 in prontezza. In particolare continuiamo a seguire con attenzione l’evoluzione dell’emergenza sanitaria che, in un contesto inter-dicasteriale, vede la Difesa impegnata in prima linea, con circa 500 unità di tutte le Forze armate, nelle misure di contrasto e prevenzione a supporto della popolazione.

Il Comando Operativo di vertice Interforze di Centocelle è il referente unico per la gestione degli assetti militari, in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile ed i Ministeri Affari Esteri e Salute.

Grazie al Generale Farina, a tutti i Capi di Forza armata, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ai Comandanti di ciascun livello fino all’ultima unità impiegata, per l’immenso lavoro che la grande squadra della Difesa sta facendo fin dalle prime ore dell’emergenza, in sinergia con gli altri assetti dello Stato.