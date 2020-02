7 mesi dall’assassinio del Carabiniere Mario Cerciello Rega

Il Carabiniere Mario Cerciello Rega ha dedicato la sua vita al servizio del Paese e oggi, a distanza di 7 mesi dal suo assassinio, voglio stringermi ancora intorno ai suoi cari, a sua moglie e a tutta la grande famiglia dei Carabinieri 🇮🇹.

Proprio oggi infatti, davanti alla prima Corte di Assise di Roma, è iniziato il processo a Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, i due americani in carcere per omicidio al Regina Coeli, che dovranno rispondere di concorso in omicidio, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Mando un fortissimo abbraccio alla moglie di Mario, a suo padre, a sua sorella e a suo fratello.