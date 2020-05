9 maggio: ricordiamo Aldo Moro e le vittime del terrorismo e delle stragi

Il 9 maggio di quarantadue anni fa fu ucciso Aldo Moro, figura di grande rilievo e di esempio per tutti. Ancora oggi ricordiamo quei giorni come un periodo di grande paura per il nostro Paese, che venne colpito al cuore delle Istituzioni.

L’Italia ha deciso di ricordare proprio in questa data le vittime del terrorismo e delle stragi, uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori di legalità, giustizia e libertà. La giornata di oggi è dedicata a tutti loro e al coraggio che hanno dimostrato.

Siamo decisi a fare luce su fatti ancora non del tutto chiari, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie. Tutte le istituzioni rinnovano l’impegno per far sì che simili violenze non avvengano più e per conservare solido l’assetto costituzionale.

In questa occasione voglio rivolgermi ai più giovani: siete voi ad avere la grande responsabilità di ricordare insieme a noi questi accadimenti e di difendere la Repubblica e la democrazia conquistata.