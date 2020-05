Esercito Italiano: Vincenzo e Fiorella sposi in Libano. “I primi in teatro...

Vincenzo e Fiorella, in servizio presso il 232simo reggimento trasmissioni di Avellino e attualmente impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) con la Brigata Granatieri di Sardegna, sono i primi due militari a sposarsi in “teatro operativo”. Ieri infatti, presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut, l’ambasciatore Nicoletta Bombardiere ha celebrato, in rito civile, le nozze dei due giovani.

Guanti, mascherine e distanze prossemiche imposte dall’emergenza Covid-19, in conformità alle disposizioni vigenti, hanno contraddistinto i diversi momenti della giornata. Anche gli abiti per il matrimonio rappresentano un assoluta novità.

Il comandante del contingente, generale di brigata Diego Filippo Fulco, era presente in qualità di testimone così come alcuni colleghi lo erano in rappresentanza degli oltre mille italiani del contingente. Anche i parenti hanno assistito alla cerimonia in collegamento video dall’Italia.

Tanti auguri ragazzi!