Oggi festeggiamo la giornata mondiale della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa.

Questo giorno è dedicato al lavoro svolto dai tanti volontari, con discrezione e lontano dai riflettori, che puntualmente mostrano forza e tenacia anche in circostanze delicate come quelle che stiamo vivendo, collaborando a stretto contatto con la medicina territoriale, la Protezione civile, le Forze armate e dell’Ordine, le istituzioni e le amministrazioni comunali.

Quando questa pandemia sarà finita ci ricorderemo di tutti voi che avete svolto delle attività di estrema importanza e di inestimabile valore per il Paese. La professionalità e la generosità che state dimostrando sono uno straordinario patrimonio per l’Italia e per il mondo intero.

Grazie perché continuate a spendere parte del vostro tempo per dare sostegno ai più vulnerabili.