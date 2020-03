Oggi ricorre il 97º anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, la più giovane tra le Forze armate.

In poco meno di un secolo, gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra hanno scritto, con grande dedizione, pagine ricche di storia al servizio delle Istituzioni e per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Italia.

Era il 17 dicembre 1903, quando i fratelli Wright realizzarono il primo volo aereo di appena 12 secondi. A quell’epoca nessuno immaginava che avremmo avuto stazioni orbitanti nello Spazio.

È stata una conquista continua che, giorno dopo giorno, vede l’Aeronautica Militare tra i principali protagonisti di un progresso tecnologico inarrestabile.

Oggi, siamo ancora più orgogliosi dei nostri uomini e donne dell’Aeronautica Militare che, insieme ai colleghi delle altre Forze armate, stanno dando il massimo in prima linea per superare quanto prima l’emergenza coronavirus e far tornare a volare sempre più in alto la nostra amata Italia.

Ecco il discorso del Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

“Oggi, in un momento particolarmente difficile della nostra storia il modo migliore per vivere il nostro 97° Anniversario è semplicemente facendo il nostro dovere con servizio e responsabilità. Servizio e responsabilità penso siano le due parole che devono contraddistinguere l’operato di tutti gli uomini e le donne della Forza Armata, ma anche i valori che ciascun cittadino deve avere ben presenti per affrontare questo momento di difficoltà”.