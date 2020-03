Coronavirus: i primi pazienti all’ospedale da campo di Crema

L'ospedale da campo allestito a Crema dal personale dell'Esercito Italiano, per supportare la struttura ospedaliera locale, ha accolto i primi pazienti!È stato realizzato in un tempo record, circa 72 ore, e con brevissimo preavviso. La struttura è dotata di 32 posti letto, tutti con erogatori di ossigeno, 3 posti per terapia intensiva ed una sala radiografica specializzata.