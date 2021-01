Aeronautica in volo per salvare la vita di una bambina di 11...

Ieri un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo da Perugia per effettuare un trasporto sanitario urgente a favore di una bambina di 11 anni in imminente pericolo di vita. Atterrati a Linate la bambina è stata affidata alle cure dell’ospedale Niguarda di Milano.

Grazie ragazzi e forza piccola!