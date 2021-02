L’Aeronautica Militare trasporta con volo d’urgenza ragazza di 15 anni pericolo di vita

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’Aeronautica Militare ha trasportato, da Brindisi a Roma, una ragazza di 15 anni in grave pericolo di vita.

La giovanissima paziente è stata imbarcata su un Falcon 900 del 31° Stormo, sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. Il trasporto sanitario urgente si è concluso con l’atterraggio a Ciampino.

La ragazza è stata quindi trasferita all’ospedale Bambino Gesù.

Missioni come questa richiedono la massima tempestività. Grazie ai Reparti di volo dell’Aeronautica Militare che sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con assetti ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche difficili, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.