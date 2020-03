Aeronautica Militare trasporta paziente affetta da coronavirus

La nostra Aeronautica Militare è intervenuta per trasportare una paziente di 62 anni affetta da coronavirus.

Continua con il massimo senso del dovere e con grande professionalità l’impegno delle nostre Forze armate a favore dei connazionali nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Nel pomeriggio di ieri infatti, un elicottero HH-101A dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza presso la base di Cervia, sede del 15° Stormo “SAR” (Search and Rescue, Ricerca e Soccorso), è intervenuto, su richiesta dell’Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza Lombardia, per trasportare una paziente di 62 anni, affetta da coronavirus, da Cremona all’Ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio).

Grazie ragazzi per ciò che fate ogni giorno soprattutto in questo momento di difficoltà 👍🇮🇹💪🏼