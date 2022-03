Visita all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Oggi sono stato in visita, per la prima volta, all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Accolto dal Direttore Generale, Professor Roberto Baldoni, e dalla Vicedirettrice Dott.ssa Nunzia Ciardi, ho avuto un importante e completo briefing sul lavoro svolto in questi mesi e su quello che si porterà avanti nelle prossime fasi.

La creazione dell’Agenzia costituisce un fondamentale e strategico punto di svolta per l’Italia relativamente l’importante partita globale che si sta disputando sulla cybersicurezza, partita che anche il nostro Paese sta cercando di affrontare al meglio dotandosi di strutture e risorse umane in grado di proteggerci.

Credetemi se vi dico che il lavoro fatto fino ad oggi per tirar su questa macchina è enorme, eppure siamo soltanto all’inizio, c’è infatti da fare ancora tanta strada.

Proprio per questo voglio segnalarvi che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha appena lanciato una prima selezione pubblica finalizzata all’assunzione, a tempo indeterminato, di 50 laureati con esperienze e conoscenze in 6 distinti settori dell’ICT.

Entrare a far parte dell’ACN significa mettere il proprio talento e le proprie competenze al servizio dell’interesse generale partecipando a una missione che è vitale per il mantenimento della prosperità economica e della sicurezza del Paese all’interno del processo di trasformazione digitale.

In questa prima selezione l’Agenzia cerca profili tecnici, laureati in ingegneria, matematica, fisica e informatica; per la maggior parte dei profili ricercati è richiesta anche un’esperienza di almeno un paio di anni.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 25 marzo 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Agenzia (www.acn.gov.it) raggiungibile al seguente link > www.acn.gov.it/lavora-con-noi/50-assunzioni-indeterminato

In bocca al lupo a tutti, il Paese ha bisogno di voi