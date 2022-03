Intelligence Collettiva: i Servizi segreti a Milano Marittima

Grazie a questo delicato lavoro che ho realizzato con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura dell’Intelligence, da circa un anno sto avendo la grande opportunità di raccontare in giro per l’Italia cosa sono e come funzionano realmente i Servizi Segreti italiani, come opera l’Intelligence nella sua complessità, entrando a fondo in questo affascinante mondo, accompagnato da numerosi esperti del settore.

Domani sera alle ore 19:00 ne parlerò a Milano Marittima (RA) presso l’Hotel Aurelia, in viale due giugno 34, dove ha sede l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) Sezione di Ravenna.

Introdurrà l’evento il Cav. Pasquale Iacovella, Presidente dell’ANCRI Ravenna e nel corso dell’incontro interverranno anche il Vice Presidente e diversi Consiglieri dell’ANCRI Ravenna.

Con loro vi parlerò di questo lavoro che ho voluto fosse estremamente diretto e ricco di schematizzazioni e ragionamenti di tanti professionisti del settore, che si occupano o si sono occupati di Intelligence a diversi livelli. Il titolo del saggio edito dalla Fondazione Margherita Hack è “Intelligence Collettiva – Appunti di un ingegnere rapito dai Servizi Segreti”.

Il dibattito sarà moderato dal Condirettore del Resto del Carlino, Dr. Beppe Boni.

Vi aspetto!