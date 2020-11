Aggiornamento sui lavori in IV Commissione Difesa

Sono alla Camera dei deputati, in IV Commissione Difesa, dove sto partecipando alla discussione e alla votazione di alcuni temi di competenza del Ministero della Difesa.

In particolare abbiamo votato il decreto interministeriale per l’ammodernamento e il rinnovamento del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative SICRAL 3, che prevede la sostituzione del satellite SICRAL 1B con la realizzazione del sistema satellitare SATCOM in grado di garantire anche il supporto trasmissivo per operazioni legate alla “homeland security” e a pubbliche calamità.

Inoltre, stiamo discutendo e sarà definitivamente approvato il documento riguardante i contributi alle Associazioni combattentistiche e d’arma per l’anno 2020.