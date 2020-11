Giornata contro la violenza sulle donne

Dietro ogni donna vittima di violenza c’è una storia che racconta abusi, dolore e in molti casi la morte ma anche maltrattamenti psicologici, invisibili e subdoli. Purtroppo, gli episodi di femminicidio sono triplicati durante il lockdown. L’impegno del governo e delle istituzioni è massimo affinché non accadano più, affinché nessuna donna si senta sola e possa denunciare il proprio aggressore.

Abbiamo approvato norme, sbloccato fondi, avviato confronti: la violenza contro le donne rimane una emergenza. Siamo al lavoro per una svolta culturale, che coinvolga pienamente i giovani perché è da qui che bisogna intervenire, a fondo e con convinzione, per cambiare davvero le cose.

Tutta la Difesa è da sempre vicina alle vittime di violenza e, oltre alla quotidiana attività di contrasto dei fenomeni, in particolare l’Arma dei Carabinieri ha posto in essere, da diversi anni, una serie di iniziative per il sostegno alle vittime e per la formazione del proprio personale. Grazie anche al supporto delle associazioni che da anni si impegnano per combattere contro la violenza di genere, abbiamo messo a punto diversi strumenti per offrire, a chi chiede aiuto, una rete efficace di protezione.

Se siete vittime di violenza chiamate il numero di pubblica utilità 1522 attivo 24 ore su 24.

Non deve accadere mai più che le donne che trovano la forza di denunciare rimangano inascoltate. Aiutateci ad aiutarvi. 🇮🇹