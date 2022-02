Oggi voglio parlarvi di AIPSA Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale che, da oltre 30 anni, porta avanti la sua attività istituzionale di valorizzare l’ordinamento professionale del Security Manager, formare ed aggiornare gli associati, diffondere la cultura della Security ed approfondire lo studio delle sue problematiche di ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo.

Io stesso posso testimoniare, per i delicati ruoli istituzionali ricoperti in questi 10 anni in Parlamento, in Commissione IV Difesa, nel Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il COPASIR, e poi come Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, l’importante attività e il supporto costante fornito alle istituzioni da parte di A.I.P.S.A., luogo in cui convergono tante professionalità e tante occasioni informative e di utile scambio sulla Sicurezza a 360°.

L’Associazione ha una lunga storia, nasce infatti negli anni ’80 per volontà di un gruppo di Security Manager e si costituisce poi ufficialmente l’11 maggio 1990.

Da quest’anno mi onoro di esserne socio e voglio ringraziare chi qualche anno fa mi ha introdotto in questo mondo, il professor Umberto Saccone, già Senior Vice President Direttore della Security di Eni e oggi Presidente di IFI ADVISORY, e chi mi ha poi accompagnato per mano, il dottor Andrea Chittaro, Senior Vice President Global Security & Cyber Defence Snam e Presidente di A.I.P.S.A., che ringrazio per l’incredibile lavoro fatto e per quello che continuerà a svolgere nei prossimi anni.

Invito tutti i professionisti del settore e soprattutto quei giovanissimi interessati ad avvicinarsi a queste tematiche sempre più importanti e strategiche, ad iscriversi e a partecipare con noi per contribuire a diffondere la cultura della Sicurezza e a costruire un Sistema Paese più sicuro e resiliente > https://aipsa.it/membership/persona-fisica