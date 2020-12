Alcuni lavori che sto seguendo per conto del Ministero della Difesa

Oggi torno a parlarvi dei lavori che sto seguendo in Parlamento per conto del Ministero della Difesa. Proprio questo pomeriggio sono stato in 4° Commissione al Senato per riprendere i lavori sul programma relativo all’acquisizione, al funzionamento e al supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per attività di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.

Più tardi ho raggiunto la Camera per partecipare alla discussione sul finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l’anno 2020. Si sono previste 5 nuove missioni e la proroga di quelle delle Forze armate e delle Forze di Polizia in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Infine, sempre alla Camera abbiamo affrontato il tema relativo allo Scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, argomento importante per tutto il comparto Difesa e siamo decisi ad aggiornare la disciplina alla luce dell’evoluzione storica, politica e normativa avvenuta negli anni.