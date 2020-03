Anziana telefona in caserma: i Carabinieri le portano le medicine

Una telefonata ai Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella: una richiesta di aiuto. Dall’altra parte del filo un’anziana impossibilitata a recarsi in farmacia per prendere delle medicine. Immediatamente i Carabinieri si sono attivati per comperare e consegnare i farmaci.

I Carabinieri sono da sempre un importante punto di riferimento per la collettività. In questi giorni di grave emergenza sono tante le chiamate di aiuto che arrivano nelle Stazioni dell’Arma, soprattutto da parte di persone anziane, sole e in difficoltà che non possono fare la spesa o recarsi in farmacia.

I nostri Carabinieri sono sempre pronti a intervenire e dimostrano in ogni occasione solidarietà e umanità. Ecco perché i cittadini si fidano di loro. Meritano il massimo rispetto!